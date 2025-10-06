Sutra prva sednica jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije, na dnevnom redu 47 tačaka, među njima i legalizacija

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Tanjug
Poslanici Skupštine Srbije počeće sutra prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja za čiji je dnevni red predloženo 47 tačaka, a kao prva tačka predviđeno je razmatranje Predloga zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je prvu sednicu sa početkom u 10.00 časova, a na dnevnom redu biće i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Na sednici će, takođe, biti razmatrane i izmene Zakona o planiranju i izgradnji, kao i Zakona o državnom premeru i katastru. Poslanici pored ostalog treba da razmatraju i izmene Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027. Takođe, na dnevnom redu je i
Ključne reči

Skupština SrbijelegalizacijaAna BrnabićEXPO

