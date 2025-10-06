Vučić: Uveren sam u nevinost Bačulova, čudno je što dobar deo državnih organa ništa o tome nije znao

Danas pre 52 minuta  |  Beta
Vučić: Uveren sam u nevinost Bačulova, čudno je što dobar deo državnih organa ništa o tome nije znao

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas izjavio ;da je „veoma čudno“ što su, po njegovim rečima, 11 meseci bili sakriveni snimci na kojima se vidi kako novosadski opozicioni odbornik Miša Bačulov šeta ispred Železničke stanice u tom gradu nekoliko sati pre pada nadstrešnice.

Vučić je kazao da ne misli da je Bačulov „učestvovao“ u onome što se desilo na novosadskoj Železničkoj stanici 1. novembra prošle godine. „Uveren sam u njegovu nevinost, mada naravno ne isključujem mogućnost da grešim. Ko god bi organizovao nešto tako opasno i loše uzeo bi nekog malo pametnijeg, ali nadležni državni organi će to pokazati u godinama pred nama“, rekao je Vučić novinarima iz Srbije koji ga prate u Draču gde je učestvovao na Samitu procesa Brdo-Brioni.
Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeMiša Bačulov

