Forbes pre 2 sata  |  Agencije
Zakon o legalizaciji sutra na sednici parlamenta

Poslanici Skupštine Srbije sutra će, na prvoj jesenjoj sednici, na čijem je dnevnom redu 47 tačaka, razmatrati novi Zakon o legalizaciji objekata.

Na dnevnom redu, biće i predlozi izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o državnom premeru i katastru, Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Zakona o sudskim taksama, Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Expo Belgrade 2027, kao i predlozima Zakona o informacionoj bezbednosti i Zakona o semenu i sadnom materijalu. Poslanici će raspravljati i o ugovoru o zajmu za projekat unapređenja kvaliteta vazduha u Srbiji
