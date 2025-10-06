Vučić povezao pad nadstrešnice sa snimkom Miše Bačulova, sportiste, humaniste i demonstranta

Jugmedia pre 50 minuta  |  JuGmedia
Vučić povezao pad nadstrešnice sa snimkom Miše Bačulova, sportiste, humaniste i demonstranta

Pre gostovanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića na Televiziji Pink sinoć je prikazan snimak Novosađanina Miše Bačulova kako nekoliko sati ranije šeta po Železničkoj stanici.

Predsendik Srbije je tokom gostovanja kasnije nejasno doveo u vezu ovog odbornika sa padom nadstrešnice ispod koje je poginulo 16-ro ljudi. Vučić je rekao da je pre 10 dana dobio ove snimke. Na snimcima koji su objavljeni, a na kojima se, kako deluje, vidi Bačulov, jasno piše vreme između 8:00 i 8:45 sati, 1. novembra 2024. godine. Nadstrešnica je pala u 11:52. Vučić nije napravio jasnu vezu niti obrazložio zbog čega je bilo potrebno objaviti ove snimke sinoć.
