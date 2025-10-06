Brnabić o sutrašnjoj sednici: Neće biti blokade parlamenta, moramo da imamo policiju u blizini

Predsednica parlamenta Ana Brnabić rekla je za RTS da je sve spremno za sutrašnju raspravu u Skupštini Srbije, na kojoj će se raspravljati o 47 tačaka.

Očekuje širu podršku za predložene zakone, među kojima su pitanje legalizacije i izvršitelja. Ističe da je opoziciji uvek pružena ruka za dijalog, ali i napominje da neće biti prekida rada institucija, kao ni blokade parlamenta. Posle letnje pauze, poslanici se sutra vraćaju u klupe. Na dnevnom redu je 47 tačaka. Danas u 11 sati biće održana sednica Kolegijuma, uoči plenarne sednice. Predsednica Skupštine Ana Brnabić rekla je za RTS da je sve spremno za raspravu u