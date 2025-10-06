Normalizovan saobraćaj na auto-putu Beograd - Novi Sad

N1 Info pre 15 minuta  |  Tanjug N1 Beograd
Normalizovan saobraćaj na auto-putu Beograd - Novi Sad

Saobraćaj na auto-putu Beograd-Novi Sad, koji je jutros bio obustavljen zbog saobraćajne nezgode, je normalizovan.

Podsetimo u saobraćajnoj nezgodi jutros oko devet sati kamion je udario u stub, nakon čega je konstrukcija sa tablom (portal) pala na auto-putu Beograd-Novi Sad. Kamion je probio zaštitnu ogradu i izleteo u njivu preko suprotnog smera. Prema saznanjima Tanjuga svemu je prethodio sudar kamiona i automobila. Zbog pada dela portala, saobraćaj iz smera Beograda prema Novom Sadu bio je obustavljen, dok je u suprotnom smeru – ka Beogradu – odvijanje saobraćaja bilo
RTV pre 15 minuta
Radio 021 pre 10 minuta
Radio 021 pre 10 minuta
Euronews pre 10 minuta
B92 pre 21 minuta
Telegraf pre 15 minuta
Danas pre 1 sat
N1 Info pre 10 minuta
N1 Info pre 15 minuta
RTV pre 15 minuta
Radio 021 pre 10 minuta
Radio 021 pre 10 minuta