Normalizovan saobraćaj na auto-putu Beograd - Novi Sad

Saobraćaj na auto-putu Beograd-Novi Sad, koji je jutros bio obustavljen zbog saobraćajne nezgode, je normalizovan.

Podsetimo u saobraćajnoj nezgodi jutros oko devet sati kamion je udario u stub, nakon čega je konstrukcija sa tablom (portal) pala na auto-putu Beograd-Novi Sad. Kamion je probio zaštitnu ogradu i izleteo u njivu preko suprotnog smera. Prema saznanjima Tanjuga svemu je prethodio sudar kamiona i automobila. Zbog pada dela portala, saobraćaj iz smera Beograda prema Novom Sadu bio je obustavljen, dok je u suprotnom smeru – ka Beogradu – odvijanje saobraćaja bilo