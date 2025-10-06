Vreme danas: Oblačno i hladnije, mestimično sa kišom

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i hladnije, iznad većeg dela mestimično sa kišom, na visokim planinama južne Srbije ujutro i pre podne sa slabim snegom, dok će na severu biti uglavnom suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od pet stepeni do 11, a najviša od 10 do 16 stepeni Celzijusa. U Beogradu će biti pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura biće oko devet stepeni, a najviša oko 13 stepeni. Svim hroničnim bolesnicima se savetuje dodatna pažnja zbog relativno nepovolјne biometeorološke situacije. Od meteoropatskih