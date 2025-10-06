Advokatska komora Beograd raspisala izbore za sve organe i nosioce funkcija

Nova pre 31 minuta  |  Autor: Nova.rs
Advokatska komora Beograd raspisala izbore za sve organe i nosioce funkcija

Advokatska komora Beograda raspisala je izbore za sve organe i nosioce funkcija Advokatske komore Beograda, kao i za 8 predstavnika AK Beograda u Upravnom odboru Advokatske komore Srbije i 115 delegata AK Beograda u Skupštini Advokatske komore Srbije, za mandatni period 2025 -2029, istaknuto je na sajtu AKB.

Na sajtu Advokatske komore Beograda navodi se da su izbori raspisani za 15.11.2025. godine. Istaknuto je da je Upravni odbor AК Beograda na 66.elektronskoj sednici sprovedenoj u periodu od 29.09.2025.godine do 30.9.2025.godine, sazvao redovnu izbornu sednicu Skupštine AК Beograda za izbor svih članova organa i nosioca funkcija Advokatske komore Beograda, kao i predstavnika Advokatske komore Beograda u Upravnom odboru Advokatske komore Srbije i predstavnika
