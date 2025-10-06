Zrenjanin jutros bio jedan od najhladnijih gradova u Srbiji, evo koliko je stepeni izmereno

Zrenjaninski pre 22 minuta
Zrenjanin jutros bio jedan od najhladnijih gradova u Srbiji, evo koliko je stepeni izmereno

Sa temperaturom vazduha od 7 stepeni Celzijusa, koja je izmerena u 7 časova, Zrenjanin je jutros bio jedan od najhladnijih gradova u Srbiji.

Jedino je još na Paliću u 7 sati izmereno 7 stepeni, a hladnije je bilo samo u planinskim predelima – na Zlatiboru je izmereno 3 stepena, a u Sjenici i na Crnom vrhu 4 stepena. Sat vremena kasnije u Zrenjaninu je bilo za jedan stepen toplije i pretežno oblačno. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je saopštio da će danas u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno i malo hladnije, na severu Srbije uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, na visokim
