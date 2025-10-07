Srbija je danas podeljena na dva godišnja doba Na severu će biti toplo, a jug da se spremi na pljuskove sa grmljavinom

Alo pre 18 minuta
Srbija je danas podeljena na dva godišnja doba Na severu će biti toplo, a jug da se spremi na pljuskove sa grmljavinom

Danas će na severu Srbije biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i suvo, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda

U ostalim krajevima očekuje se pretežno oblačno vreme, ponegde sa kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije sa slabim snegom. Ujutru će duvati slab, u toku dana umeren vetar, ponegde kratkotrajno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 6 do 9 stepeni, a najviša od 9 stepeni na jugoistoku do 17 stepeni na severu. U Beogradu će biti umereno do pretežno oblačno i suvo vreme. Ujutro će duvati slab, u toku dana umeren, severni i
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

(Mape, grafikoni) neverovatni vremenski obrti: Od snega do 22 stepena u jednoj nedelji! Ove šokove treba preživeti

(Mape, grafikoni) neverovatni vremenski obrti: Od snega do 22 stepena u jednoj nedelji! Ove šokove treba preživeti

Blic pre 38 minuta
(Mape, grafikoni) neverovatni vremenski obrti: Od snega do 22 stepena u jednoj nedelji! Ove šokove treba preživeti

(Mape, grafikoni) neverovatni vremenski obrti: Od snega do 22 stepena u jednoj nedelji! Ove šokove treba preživeti

Blic pre 43 minuta
Vremenska prognoza za 7. oktobar: Blagi rast temperature bez padavina

Vremenska prognoza za 7. oktobar: Blagi rast temperature bez padavina

Mondo pre 1 sat
Oblačno i toplije, ponegde uz sunčane periode – do 17 stepeni

Oblačno i toplije, ponegde uz sunčane periode – do 17 stepeni

RTS pre 28 minuta
Danas promenljivo oblačno, ponegde sa kišom: Najviša dnevna do 17 °C

Danas promenljivo oblačno, ponegde sa kišom: Najviša dnevna do 17 °C

Telegraf pre 1 sat
Vremenska prognoza za utorak, 7. oktobar: Oblačno ponegde sa kišom

Vremenska prognoza za utorak, 7. oktobar: Oblačno ponegde sa kišom

Beta pre 5 sati
Promenljivo oblačno i suvo vreme, najviša dnevna temperatura od 9 do 17 stepeni

Promenljivo oblačno i suvo vreme, najviša dnevna temperatura od 9 do 17 stepeni

RTV pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Sneg

Vojvodina, najnovije vesti »

Srbija je danas podeljena na dva godišnja doba Na severu će biti toplo, a jug da se spremi na pljuskove sa grmljavinom

Srbija je danas podeljena na dva godišnja doba Na severu će biti toplo, a jug da se spremi na pljuskove sa grmljavinom

Alo pre 18 minuta
(Mape, grafikoni) neverovatni vremenski obrti: Od snega do 22 stepena u jednoj nedelji! Ove šokove treba preživeti

(Mape, grafikoni) neverovatni vremenski obrti: Od snega do 22 stepena u jednoj nedelji! Ove šokove treba preživeti

Blic pre 38 minuta
(Mape, grafikoni) neverovatni vremenski obrti: Od snega do 22 stepena u jednoj nedelji! Ove šokove treba preživeti

(Mape, grafikoni) neverovatni vremenski obrti: Od snega do 22 stepena u jednoj nedelji! Ove šokove treba preživeti

Blic pre 43 minuta
Vremenska prognoza za 7. oktobar: Blagi rast temperature bez padavina

Vremenska prognoza za 7. oktobar: Blagi rast temperature bez padavina

Mondo pre 1 sat
Oblačno i toplije, ponegde uz sunčane periode – do 17 stepeni

Oblačno i toplije, ponegde uz sunčane periode – do 17 stepeni

RTS pre 28 minuta