Srbija je danas podeljena na dva godišnja doba Na severu će biti toplo, a jug da se spremi na pljuskove sa grmljavinom

Danas će na severu Srbije biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i suvo, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda

U ostalim krajevima očekuje se pretežno oblačno vreme, ponegde sa kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije sa slabim snegom. Ujutru će duvati slab, u toku dana umeren vetar, ponegde kratkotrajno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 6 do 9 stepeni, a najviša od 9 stepeni na jugoistoku do 17 stepeni na severu. U Beogradu će biti umereno do pretežno oblačno i suvo vreme. Ujutro će duvati slab, u toku dana umeren, severni i