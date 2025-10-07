POKS će bojkotovati sednicu Skupštine

Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) koji predvodi Vladimir Jelić saopštio je da neće učestvovati u današnjem zasedanju Narodne skupštine.

Jelić je izjavio da je takva odluka doneta kao vid protesta protiv brutalnog prebijanja i hapšenja pobunjenog naroda i omladine među kojima ima i monarhista.

"Dok režim sprovodi nasilje nad građanima, nećemo učestvovati u radu Skupštine i time davati lažnu sliku da institucije funkcionišu normalno i da je njihov režim stabilizovan", rekao je Jelić.

On je dodao da je besmisleno učestvovati u radu parlamenta koji ukida tendere, ukida instituciju upotrebne dozvole i služi isključivo kao glasačka mašina Aleksandra Vučića, saopštio je POKS.