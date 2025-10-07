Poljoprivredna inspekcija ove godine utvrdila 176 nepravilnosti prilikom kontrole vina, rakije i piva

Biznis.rs
Poljoprivredna inspekcija ove godine utvrdila 176 nepravilnosti prilikom kontrole vina, rakije i piva

Najviše nepravilnosti kod žestokih domaćih pića

Ministarstvo poljoprivrede Srbije saopštilo je da je poljoprivredna inspekcija tokom pojačanih kontrola u prometu vina, rakije i piva na celoj teritoriji zemlje, ove godine izvršila 1.876 inspekcijskih nadzora, a u 176 slučajeva utvrdila nepravilnosti u vezi sa zakonskom regulativom. Inspektori su doneli 34 rešenja o otklanjanju nedostataka, uglavnom zbog nepotpune deklaracije na srpskom jeziku, kao i 142 rešenja o zabrani prometa proizvoda koji nisu imali dokaze o
