Inspekcija utvrdila 176 nepravilnosti prilikom kontrole vina, rakije i piva

Ekapija pre 3 sata
Ilustracija (Foto: nada54/shutterstock) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je poljoprivredna inspekcija tokom ove godine sprovela pojačane kontrole u prometu vina, rakije i piva na celoj teritoriji Srbije, u cilju zaštite potrošača i obezbeđivanja kvaliteta i bezbednosti ovih pića na domaćem tržištu.

Ukupno je obavljeno 1.876 inspekcijskih nadzora, a u 176 slučajeva utvrđene su nepravilnosti u vezi sa zakonskom regulativom. Inspektori su doneli 34 rešenja o otklanjanju nedostataka, uglavnom zbog nepotpune deklaracije na srpskom jeziku, kao i 142 rešenja o zabrani prometa proizvoda koji nisu imali dokaze o bezbednosti ili nisu bili propisno označeni. Zabranjen je promet pića u ukupnoj količini od 12.416 litara, procenjene vrednosti od 9.875.100 dinara, a podneto
Jugmedia pre 2 sata
Vesti online pre 2 sata
Morava info pre 2 sata
Biznis.rs pre 2 sata
N1 Info pre 3 sata
Serbian News Media pre 3 sata
Danas pre 3 sata
