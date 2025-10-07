Inspekcija utvrdila 176 nepravilnosti prilikom kontrole vina, rakije i piva

Ilustracija (Foto: nada54/shutterstock) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je poljoprivredna inspekcija tokom ove godine sprovela pojačane kontrole u prometu vina, rakije i piva na celoj teritoriji Srbije, u cilju zaštite potrošača i obezbeđivanja kvaliteta i bezbednosti ovih pića na domaćem tržištu.

Ukupno je obavljeno 1.876 inspekcijskih nadzora, a u 176 slučajeva utvrđene su nepravilnosti u vezi sa zakonskom regulativom. Inspektori su doneli 34 rešenja o otklanjanju nedostataka, uglavnom zbog nepotpune deklaracije na srpskom jeziku, kao i 142 rešenja o zabrani prometa proizvoda koji nisu imali dokaze o bezbednosti ili nisu bili propisno označeni. Zabranjen je promet pića u ukupnoj količini od 12.416 litara, procenjene vrednosti od 9.875.100 dinara, a podneto