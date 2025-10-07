Počeo da radi Kontakt centar za legalizaciju objekata: Građani mogu dobiti informacije na 011 7773 899

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Počeo da radi Kontakt centar za legalizaciju objekata: Građani mogu dobiti informacije na 011 7773 899

Kontakt centar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture preko koga građani mogu da se informišu u vezi sa posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima u postupku legalizacije - 011 7773 899 počeo je danas da radi.

Građani pozivanjem tog broja mogu dobiti informacije koji su objekti predmet evidentiranja i upisa prava po novom zakonu, da li je potrebno da ponovo podnose prijavu za legalizaciju ukoliko su je već podneli po prethodnom zakonu, kao i o tome gde se prijava za upis prava svojine može podneti. Preko Kontakt centra građani se mogu informisati i o tome kako da se pripreme za podnošenje prijava za upis prava svojine na nepokretnosti, da li je za taj postupak potrebno
