Preminuo Đuro Raca, otac jedne od žrtava u padu nadstrešnice u Novom Sadu

Đuro Raca, novosadski inženjer i profesor fizike u penziji, preminuo je danas.

Raca je otac tragično nastradale Goranke Raca, koja je poginula u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra. Raca je podneo na zapisnik krivičnu prijavu protiv NN lica zbog krivičnog dela terorizam, jer smatra da je pad nadstrešnice 1. novembra 2024. godine na Železničkoj stanici u Novom Sadu bio teroristički čin. Uz krivičnu prijavu, Raca je tužilašvu dostavio i određene podatke kojima potkrepljuje svoje tvrdnje, nakon čega je Više javno