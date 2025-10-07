Preminuo Đuro Raca, otac jedne od žrtava u padu nadstrešnice u Novom Sadu

Mondo pre 37 minuta  |  Ivana Lazić
Preminuo Đuro Raca, otac jedne od žrtava u padu nadstrešnice u Novom Sadu

Đuro Raca, novosadski inženjer i profesor fizike u penziji, preminuo je danas.

Raca je otac tragično nastradale Goranke Raca, koja je poginula u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra. Raca je podneo na zapisnik krivičnu prijavu protiv NN lica zbog krivičnog dela terorizam, jer smatra da je pad nadstrešnice 1. novembra 2024. godine na Železničkoj stanici u Novom Sadu bio teroristički čin. Uz krivičnu prijavu, Raca je tužilašvu dostavio i određene podatke kojima potkrepljuje svoje tvrdnje, nakon čega je Više javno
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Preminuo Đuro Raca, otac jedne od žrtava u padu nadstrešnice u Novom Sadu

Preminuo Đuro Raca, otac jedne od žrtava u padu nadstrešnice u Novom Sadu

Nova pre 13 minuta
Preminuo Đuro Raca, otac poginule Goranke u padu nadstrešnice u Novom Sadu

Preminuo Đuro Raca, otac poginule Goranke u padu nadstrešnice u Novom Sadu

Euronews pre 38 minuta
Preminuo Đuro Raca, otac jedne od žrtava pada nadstrešnice na Železničkoj stanici Novi Sad

Preminuo Đuro Raca, otac jedne od žrtava pada nadstrešnice na Železničkoj stanici Novi Sad

Sputnik pre 18 minuta
"To je bio teroristički čin spoljnog i unutrašnjeg faktora" Ovako je Đuro Raca govorio o padu nadstrešnice

"To je bio teroristički čin spoljnog i unutrašnjeg faktora" Ovako je Đuro Raca govorio o padu nadstrešnice

Alo pre 53 minuta
Predsednik Vučić danas otvara Kuću eUprave i digitalni centar "Ložionica"

Predsednik Vučić danas otvara Kuću eUprave i digitalni centar "Ložionica"

Euronews pre 1 sat
Ispovest đure race: Niji dočekao ćerkinu godišnjicu, otkriva tajne njenih poslednjih trenutaka

Ispovest đure race: Niji dočekao ćerkinu godišnjicu, otkriva tajne njenih poslednjih trenutaka

Dnevnik pre 1 sat
Preminuo Đuro Raca! Otac nastradale Goranke verovao da je pad nadstrešnice teroristički čin

Preminuo Đuro Raca! Otac nastradale Goranke verovao da je pad nadstrešnice teroristički čin

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

U Ivanjici bez struje više hiljada domaćinstava, vanredna situacija u još tri opštine

U Ivanjici bez struje više hiljada domaćinstava, vanredna situacija u još tri opštine

N1 Info pre 28 minuta
"Država mu duguje istinu": Vučić uputio saučešće porodici Đura Race: Otišao je tiho jer je tako živeo i tugovao

"Država mu duguje istinu": Vučić uputio saučešće porodici Đura Race: Otišao je tiho jer je tako živeo i tugovao

Blic pre 33 minuta
U Medveđi bez struje oko 20 odsto korisnika

U Medveđi bez struje oko 20 odsto korisnika

RTV pre 23 minuta
Vanredna situacija u Ivanjici zbog snega - hiljade domaćinstava danima bez struje

Vanredna situacija u Ivanjici zbog snega - hiljade domaćinstava danima bez struje

Radio 021 pre 18 minuta
Ne zvuči li glupo – igram društvene igre bez društva

Ne zvuči li glupo – igram društvene igre bez društva

Velike priče pre 53 minuta