Diler uhvaćen prilikom predaje marihuane: Hapšenje u Nišu, „pao“ i kupac

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D.

K. (27) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kao i A. V. (42) iz Niša, osumnjičenog da je počinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Policija je zatekla D. K. u trenutku kada je A. V. prodao paketić sa manjom količinom materije za koju se sumnja da je marihuana. Policajci su kod D. K. i u pretresu stana koji koristi pronašli četiri paketa sa oko 450 grama