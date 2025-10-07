Strani državljanin stradao u prošlonedeljnoj eksploziji u Kosovskoj ulici

U eksploziji koja se dogodila prošle nedelje u stanu u Kosovskoj ulici u Beogradu stradao je makedonski državljanin Martin S. (21).

Eksplozija se dogodila prošle nedelje, a od jačine detonacije oštećena su vozila u ulici. Nije se znalo ko je žrtva sve do danas, piše Nova.rs. Sumnja se da je eksplodirala eksplozivna naprava, ali je misterija odakle u stanu i kome je bila namenjena. Tužilaštvo istražuje ceo slučaj. Zasad je privedena jedna osoba – F.V. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je doneo eksploziv muškarcu čije je telo pronađeno nakon eksplozije koja se dogodila 1. oktobra u stanu na
