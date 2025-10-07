Policijska akcija u Nišu Dileri pali tokom prodaje droge slobode lišena dva muškarca

NIŠ: Policija u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsila je D. K. (37) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kao i A. V. (42) osumnjičenog da je počinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Oni su uhapšeni u trenutku kada je D. K. prodao A. V. paketić sa manjom količinom materije za koju se sumnja da je marihuana, saopštila je Policijska uprava u Nišu. Policajci su kod D. K. i u pretresu stana koji koristi pronašli četiri paketa sa oko 450 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, paketić sa materijom za koju se sumnja da je MDMA, kao i novac u domaćoj i stranoj valuti koji je, kako se sumnja, stečen prodajom narkotika. Osumnjičenima je