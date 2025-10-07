Uhapšene Nišlije zbog droge. Zaplenjeno 450 grama marihuane i paketić MDMA-e

Niška policija uhapsila je dvojicu muškaraca, D. K. (1988) i A. V. (1983), zbog sumnje da su se bavili prodajom i držanjem narkotika. Tokom akcije zaplenjeno je oko 450 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, paketić sa supstancom nalik na MDMA, kao i novac za koji policija veruje da potiče od prodaje droge. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, D. K. se tereti za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, dok je A. V. osumnjičen za