Ministarstvo: Pića u legalnom prometu ispunjavaju standarde bezbednosti i kvaliteta

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
BEOGRAD - Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je danas da je u cilju zaštite potrošača i obezbeđivanja kvaliteta i bezbednosti pića na domaćem tržištu, poljoprivredna inspekcija tokom 2025. sprovela pojačane kontrole u prometu vina, rakije i piva na celoj teritoriji Srbije i utvrdila da su svi uzorci vina i piva bili usaglašeni sa zakonskom regulativom.

To potvrđuje, kako je navedeno, da pića koja se nalaze u legalnom prometu u Srbiji ispunjavaju standarde bezbednosti i kvaliteta. Izvršeno je ukupno 1.876 inspekcijskih nadzora, a u 176 slučajeva utvrđene su nepravilnosti u vezi sa zakonskom regulativom. Inspektori su doneli i 34 rešenja o otklanjanju nedostataka, uglavnom zbog nepotpune deklaracije na srpskom jeziku, kao i 142 rešenja o zabrani prometa proizvoda koji nisu imali dokaze o bezbednosti ili nisu bili
