Vučić uputio saučešće povodom smrti Đura Race; Vučević: Učinićemo sve da dobije odgovore za koje se do poslednjeg dana borio

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Vučić uputio saučešće povodom smrti Đura Race; Vučević: Učinićemo sve da dobije odgovore za koje se do poslednjeg dana borio…

BEOGRAD - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas saučešće porodici i prijateljima povodom smrti Đura Race i poručio da je sa velikom tugom primio vest o njegovoj smrti za koga je istakao da je hrabar otac čije srce nije izdržalo tugu za tragično stradalom ćerkom.

"Dok se borio sa neviđenim bolom, Đuro je smogao snage da se upita za uzroke koji su doveli do pogibije njegove Goranke. Neumorno je tražio odgovore, okružen strašnom tišinom i hladnim zidovima nerazumevanja od strane onih koji bi prvi trebalo ozbiljno da poslušaju argumente jednog oca. Otišao je tiho, jer je tako živeo i tugovao. Država mu duguje istinu, kao i pamćenje njegovih napora da posle tragedije ostane čovek, koji nijednog trena nije prestajao da voli
Aleksandar Vučić

