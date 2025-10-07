Danas prva sednica jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije, na dnevnom redu 47 tačaka

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Danas prva sednica jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije, na dnevnom redu 47 tačaka

Poslanici Skupštine Srbije počeće danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja za čiji je dnevni red predloženo 47 tačaka, a kao prva tačka predviđeno je razmatranje Predloga zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je prvu sednicu sa početkom u 10.00 časova, a na dnevnom redu biće i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Na sednici će, takođe, biti razmatrane i izmene Zakona o planiranju i izgradnji, kao i Zakona o državnom premeru i katastru. Poslanici pored ostalog treba da razmatraju i izmene Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027. Takođe, na dnevnom redu je i
