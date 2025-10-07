Vučić: U Draču sam snažno zastupao srpske interese, govorio o Povelji UN i Rezoluciji 1244

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je na samitu Procesa Brdo-Brioni održanom u Draču snažno zastupao politiku Srbije i srpske interese, da je govorio o teritorijalnom integritetu, Povelji Ujedinjenih nacija i Rezoluciji 1244.

Vučić je, tokom obilaska Kuće eUprave i kreativno-inovativnog, multifunkcionalnog i digitalnog centra "Ložionica", koja je danas otvorena, odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše navode predsednice tzv. Kosova Vjose Osmani da je pokušao da "pokvari" sastanak u Draču, rekao da nikoga nije uvredio, da nikome nijednu ružnu reč nije izgovorio, ali da pretpostavlja da ih je "uvredio" time što je rekao da mu se okreće želudac od njihovih priča o teritorijalnom