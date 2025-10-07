Preminuo Halid Bešlić, pevač nezaboravnih hitova čije su ploče prodate u milionskim tiražima

Preminuo Halid Bešlić, pevač nezaboravnih hitova čije su ploče prodate u milionskim tiražima

Danas je u Sarajevu preminuo Halid Bešlić, izuzetan pevač narodne muzike u svojoj 72. godini života, koji je rođen u mestu Sokolac u Bosni i Hercegovini.

Narodnom (folk), pop-folk, pop, kao i sevdalinkom ovaj umetnik se aktivno bavio od 1979. godine. Ovaj sjajan pevač prvi muzički album izdao je 1981. godine pod nazivom „Sijedi starac”, a do 1984. postao je poznat po hitovima „Neću, neću dijamante”, „Budi, budi uvek srećna” koje su bile slušane širom tadašnje SFRJ. Prema našim saznanjima, tokom osamdesetih godina prošlog veka Bešlić je objavio osam albuma, sa hit pesmama „Vraćam se majci u Bosnu”, Sjećam se”, Hej,
