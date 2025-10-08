"Odmah su zvali iz bolnice" Srceparajuća ispovest vozača Halida Bešlića, otkrio detalje o njegovoj borbi s bolešću

Pevačev vozač otkrio detalje o njegovom zdravstvenom stanju pred smrt

Legendarni pevač Halid Bešlić preminuo je juče, 7. oktobra, u 71. godini, nakon kratke i teške bolesti. Sada je o njegovom zdravstvenom stanju progovorio njegov vozač, koji je bio uz njega tokom poslednjih meseci. - Još nisam svestan šta se sve dogodilo. Za njegovu smrt sam saznao odmah iz bolnice, pošto imamo direktan kontakt sa ljudima koji su ga opsluživali u njegovoj sobi. Znali smo odmah da je... nakon 2, 3 minuta nam je javljeno da je izgubio komunikativnost