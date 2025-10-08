Dragana Mirković pre samo nedelju dana bila je kod Halida u poseti, otkrila detalje susreta: Bio si...

Od juče je ceo region u suzama. Legenda narodne muzike, Halid Bešlić preminuo je u 72. godini života usled kratke i najteže bolesti, a njegove kolege neme su od bola zbog neopisivog gubitka. Dragana Mirković o Halidu Bešliću oduvek je pričala isključivo u superlativu. Osim što su bili kolege i saradnici, oni su bili i izuzetno dobri prijatelji, čemu svedoči činjenica da su se do poslednjeg dana čuli. Svi pevači iz Srbije, Bosne, Hrvatske, odnosno sa Balkana