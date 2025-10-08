Rhmz objavio najnoviju prognozu Evo kakva nas temperatura očekuje do kraja nedelje

U toku noći na severu Srbije pretežno vedro. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ali u većini mesta suvo, a slaba kiša se očekuje uglavnom na jugu i istoku zemlje, dok je na visokim planinama povremeno moguć slab sneg.

U sredu na severu Srbije pre podne pretežno sunčano, posle podne uz promenljivu oblačnost. U ostalim predelima umereno i potpuno oblačno, u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji sa kišom, na planinama sa snegom, dok će u jugozapadnim i južnim predelima mestimično padati rosulja. Prestanak padavina očekuje se posle podne, a uveče i razvedravanje. Vetar slab i umeren, sredinom dana i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10 °C, a najviša od 11 °C na