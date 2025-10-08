Od danas besplatno vozom do Subotice

B92 pre 2 sata
Od danas besplatno vozom do Subotice

Kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, od danas, 8. oktobra, do nedelje, 12. oktobra, građani će moći da se prevoze besplatno novootvorenom deonicom brze pruge Novi Sad - Subotica.

Putnički vozovi počeće danas u podne da redovno saobraćaju brzom prugom na relaciji Beograd Centar - Subotica - Beograd Centar, a u promotivnom periodu koji će trajati do 12. oktobra putnicima su obezbeđene besplatne vozne karte. Na navedenoj relaciji biće organizovan saobraćaj Inter City vozova (SOKO) i Inter Regio vozova, saopštila je kompanija Srbijavoz. Iz stanice Beograd Centar prvi polazak za stanicu Subotica je "Inter City" vozom broj 546 koji ima polazak u
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Kreću vozovi između Beograda i Subotice - karte besplatne

Kreću vozovi između Beograda i Subotice - karte besplatne

Kamatica pre 1 sat
Od danas besplatno brzim vozom do Subotice: Ovo je detaljna satnica polazaka i spisak stajališta

Od danas besplatno brzim vozom do Subotice: Ovo je detaljna satnica polazaka i spisak stajališta

Alo pre 33 minuta
Na brzoj pruzi Beograd-Subotica od danas redovan putnički saobraćaj

Na brzoj pruzi Beograd-Subotica od danas redovan putnički saobraćaj

Nova ekonomija pre 1 sat
Putnički vozovi od danas idu brzom prugom Beograd-Subotica – do kada su karte besplatne i koji je red vožnje

Putnički vozovi od danas idu brzom prugom Beograd-Subotica – do kada su karte besplatne i koji je red vožnje

RTS pre 1 sat
Građani mogu da se voze besplatno novim vozom Beograd -Subotica: Evo do kada traje akcija

Građani mogu da se voze besplatno novim vozom Beograd -Subotica: Evo do kada traje akcija

Blic pre 1 sat
Putnički vozovi od danas saobraćaju na brzoj pruzi Beograd - Subotica

Putnički vozovi od danas saobraćaju na brzoj pruzi Beograd - Subotica

Euronews pre 2 sata
Putnički vozovi od danas saobraćaju na brzoj pruzi Beograd-Subotica

Putnički vozovi od danas saobraćaju na brzoj pruzi Beograd-Subotica

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSuboticaInterNovi SadPredsednik SrbijeMađarska

Društvo, najnovije vesti »

Podatke o ucenama i pritiscima na građane da idu na skupove SNS-a Kreni-promeni predao OEBS-u i ODIHR-u

Podatke o ucenama i pritiscima na građane da idu na skupove SNS-a Kreni-promeni predao OEBS-u i ODIHR-u

N1 Info pre 19 minuta
Rističević koristi Skupštinu za napade na N1: „Program osmišljen za urušavanje države“

Rističević koristi Skupštinu za napade na N1: „Program osmišljen za urušavanje države“

Cenzolovka pre 18 minuta
Počinje saobraćaj na brzoj pruzi na severu Srbije

Počinje saobraćaj na brzoj pruzi na severu Srbije

Beta pre 9 minuta
Ugljenik-14: Zračenje i kanalizacija pomogli u otkrivanju zločina i tajni istorije

Ugljenik-14: Zračenje i kanalizacija pomogli u otkrivanju zločina i tajni istorije

BBC News pre 9 minuta
"Držite se zlata!" Čuveni američki milijarder poručio: Danas je kao početkom 1970-ih, ovaj metal postaje ključna imovina za…

"Držite se zlata!" Čuveni američki milijarder poručio: Danas je kao početkom 1970-ih, ovaj metal postaje ključna imovina za budućnost

Blic pre 3 minuta