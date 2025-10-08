Od danas besplatno vozom do Subotice

Kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, od danas, 8. oktobra, do nedelje, 12. oktobra, građani će moći da se prevoze besplatno novootvorenom deonicom brze pruge Novi Sad - Subotica.

Putnički vozovi počeće danas u podne da redovno saobraćaju brzom prugom na relaciji Beograd Centar - Subotica - Beograd Centar, a u promotivnom periodu koji će trajati do 12. oktobra putnicima su obezbeđene besplatne vozne karte. Na navedenoj relaciji biće organizovan saobraćaj Inter City vozova (SOKO) i Inter Regio vozova, saopštila je kompanija Srbijavoz. Iz stanice Beograd Centar prvi polazak za stanicu Subotica je "Inter City" vozom broj 546 koji ima polazak u