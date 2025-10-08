Pušten redovan putnički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd -Subotica! Pejičić: Uskoro i do Budimpešte

Putnički vozovi počeli su danas u podne da redovno saobraćaju brzom prugom na relaciji Beograd - Subotica, a u promotivnom periodu koji će trajati do 12. oktobra putnicima su obezbeđene besplatne vozne karte.

"Danas je zvanično puštena brza pruga od Beograda do Subotice. Trenutno se u našem vozu nalazi 245 putnika, to je puni kapacitet ovog voza. Što se tiče reda vožnje, svakog dana od šest do 22 časa, na svaka dva sata, istovremeno iz Beograda i iz Subotice polaze brzi sokovi vozovi", rekao je za Tanjug v.d. generalnog direktora Srbijavoza Ljubiša Pejičić koji putuje sa putnicima iz Beograda i predstavnicima kompanije Srbijavoz. Vozovi će saobraćati brzinom od 200