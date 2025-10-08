Janaf dobio produženje licence do 15. oktobra - Dozvola stiže i za NIS?

Janaf dobio produženje licence do 15. oktobra - Dozvola stiže i za NIS?
Ilustracija (Foto: Shutterstock/BalkansCat) Kompanija JANAF saopštila je da je Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAC) izdala sedmodnevnu licencu za isporuku nafte NIS-u. - JANAF d.d. je ishodovao licencu kojom se odobrava učestvovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte, a u cilju ispunjenja obaveza predviđenih ugovorom o transportu sirove nafte, do 15. oktobra 2025. godine - navodi se. Iz kompanije
