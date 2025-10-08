Putnički vozovi od danas saobraćaju na brzoj pruzi Beograd - Subotica

Putnički vozovi počeće danas u podne da redovno saobraćaju brzom prugom na relaciji Beograd Centar - Subotica - Beograd Centar, a u promotivnom periodu koji će trajati do 12. oktobra putnicima su obezbeđene besplatne vozne karte.

Na navedenoj relaciji biće organizovan saobraćaj Inter City vozova (SOKO) i Inter Regio vozova, saopštila je kompanija Srbijavoz. Iz stanice Beograd Centar prvi polazak za stanicu Subotica je "Inter City" vozom broj 546 koji ima polazak u 12 časova. Iz stanice Subotica prvi polazak za stanicu Beograd Centar je "Inter City" vozom broj 547 koji ima polazak takođe u 12 časova. Svoje karte putnici mogu da preuzmu na blagajni, putem mobilne aplikacije i sajta