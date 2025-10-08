uživo RAT U UKRAJINI "Moglo bi da bude ljudi ispod ruševina": U raketnom napadu na Belgorod poginule tri osobe, ima povređenih

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
uživo RAT U UKRAJINI "Moglo bi da bude ljudi ispod ruševina": U raketnom napadu na Belgorod poginule tri osobe, ima povređenih…
Rat u Ukrajini traje 1.322 dana. Najmanje tri osobe povređene su prošle večeri kada su ruske snage granatirale centar grada Hersona na jugu Ukrajine, saopštila je Hersonska regionalna državna administracija, a ruski predsednik Vladimir Putin rekao je u Sankt Peterburgu da se ukrajinska vojska povlači duž cele linije fronta i da je strateška inicijativa u ratu u Ukrajini u potpunosti u rukama oružanih snaga Rusije. On je to izjavio posle sastanka sa načelnikom
Vladimir PutinUkrajinaRusijaRat u UkrajiniHersonvolodimir zelenski

