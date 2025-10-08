Ruski napad na tri ukrajinske oblasti; Fon der Lajen: EU mora da odgovori na hibridni rat

RTS pre 2 sata
Ruski napad na tri ukrajinske oblasti; Fon der Lajen: EU mora da odgovori na hibridni rat

Rat u Ukrajini – 1.323. dan. Ukrajisnki zvaničnici obaveštavaju da su Rusi izveli napad na Černigov, Herson i Odesku oblast. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen kaže da nedavni incidenti sa dronovima i druga kršenja vazdušnog prostora pokazuju da se Evropa suočava sa hibridnim ratom na koji mora da odgovori merama koje prevazilaze tradicionalnu odbranu.

Rjabkov: Podsticaj za mir nakon samita u Enkoridžu u velikoj meri iscrpljen Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio je da je "zamah" koji je ukrajinskom rešenju dao sastanak ruskog i američkog predsednika na Aljasci "u velikoj meri iscrpljen" zbog aktivnosti evropskih zemalja. "Nažalost, moramo da priznamo da je snažan podsticaj koji je Enkoridž generisao u korist sporazuma, u velikoj meri iscrpljen naporima protivnika i naporima Evropljana
“Naš odgovor će biti oštar”: Moskva tvrdi da će oboriti Tomahavk rakete i mesta za lansiranje ako ih SAD isporuči Ukrajini…

Danas pre 8 minuta
Uživo Sleteo američki avion pun oružja; Moskva odmah reagovala; "Naša deca ginuti neće" FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Kijev namerava da koristi rakete „tomahavk“ za napade na civile

Sputnik pre 2 sata
Ukrajinci gađali Belgorodsku oblast: Troje preminulih, jedna osoba ranjena

Pravda pre 1 sat
uživo RAT U UKRAJINI "Moglo bi da bude ljudi ispod ruševina": U raketnom napadu na Belgorod poginule tri osobe, ima povređenih…

Euronews pre 2 sata
Tri osobe poginule u raketnom udaru na rusku oblast Belgorod

Nova pre 3 sata
Ukrajinska raketa raznela kuću, ranjeno i dete! Krvava noć u Rusiji, Belgorod u plamenu! (video)

Alo pre 2 sata
