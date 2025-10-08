Rat u Ukrajini – 1.323. dan. Ukrajisnki zvaničnici obaveštavaju da su Rusi izveli napad na Černigov, Herson i Odesku oblast. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen kaže da nedavni incidenti sa dronovima i druga kršenja vazdušnog prostora pokazuju da se Evropa suočava sa hibridnim ratom na koji mora da odgovori merama koje prevazilaze tradicionalnu odbranu.

Rjabkov: Podsticaj za mir nakon samita u Enkoridžu u velikoj meri iscrpljen Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio je da je "zamah" koji je ukrajinskom rešenju dao sastanak ruskog i američkog predsednika na Aljasci "u velikoj meri iscrpljen" zbog aktivnosti evropskih zemalja. "Nažalost, moramo da priznamo da je snažan podsticaj koji je Enkoridž generisao u korist sporazuma, u velikoj meri iscrpljen naporima protivnika i naporima Evropljana