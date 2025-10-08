Vučić i studenti organizuju u subotu dva skupa podrške građanima i studentima na Kosovu: Koji su razlozi za protest?

Mašina pre 4 sati  |  Mašina
Vučić i studenti organizuju u subotu dva skupa podrške građanima i studentima na Kosovu: Koji su razlozi za protest?

Studenti u blokadi i predsednik države najavili su skupove istog dana, iz skoro istih razloga. Sa studentkinjom sa Pravnog fakulteta u Prištini razgovarali smo o tome sa čime se suočavaju srpski državljani na Kosovu i kakvo je stanje u obrazovnom sistemu.

Studenti u blokadi najavili su protest podrške svojim kolegama i građanima na Kosovu u subotu, 11. oktobra. Okupljanje će početi u 14 časova kod Pravnog fakulteta, odakle se ide do Kancelarije za Kosovo i Metohiju. „Svesni da je narod sa Kosova i Metohije ostavljen bez podrške i pomoći od strane aktuelne vlasti, osim kada se njihova muka koristi u svrhe medijske i izborne propagande, očigledno ignorišući činjenicu da je pomoć njenim državljanima njihova moralna i
