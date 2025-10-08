U subotu skupovi protiv blokada i u znak podrške Srbima sa Kosova

OK radio pre 4 sati  |  Ok Radio
U subotu skupovi protiv blokada i u znak podrške Srbima sa Kosova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u subotu, 11. oktobra, biti organizovani skupovi u najviše mesta u zemlji, ne samo protiv blokada i nasilja već i za podršku Srbima na KiM.

Ovog puta neće biti samo stop blokadama, već će biti i podrška našem narodu na Kosovu i Metohiji - rekao je Vučić tokom obilaska Ložionice. Dodao je da su ga obavestili iz Centra za društvenu stabilnost, koji je organizator skupova, da neće svi skupovi biti u isto vreme. Nešto će ići u 16, nešto u 17, a nešto u 18 časova, ali da će biti ovog puta na najviše mesta i po mnogim selima, svuda, gde će ljudi izaći da pruže podršku i našem narodu i, naravno, protiv
