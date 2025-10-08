"Studenti u blokadi" najavili za subotu, 11. oktobar skup podrške Srbima na KiM. Za isti dan Vučić najavio svoje skupove na više lokacija

Studenti u blokadi najavili su za subotu, 11. oktobar u Beogradu, skup podrške kolegama sa Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i sunarodnicma sa Kosova i Metohije, dan uoči održavanja lokalnih izbora. Prethodno je za isti dan predsednik Vučić najavio skupove u više mesta u Srbiji, kako je rekao, protiv blokada ali i za podršku Srbima na Kosovu.

Studenti u blokadi su na Instagramu saopštili da će skup početi u 14 časova kod Pravnog fakulteta, nakon čega je planirana šetnja do Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju koja se nalazi u Palati Srbija. Prema njihovim rečima, aktuelne vlasti ostavile su narod sa Kosova i Metohije bez podrške i pomoći, "osim kada se njihova muka koristi u svrhe medijske i izborne propagande, očigleno ignorišući činjenicu da je pomoć njenim državljanima njihova moralna i