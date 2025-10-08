"Studenti u blokadi" najavili za subotu, 11. oktobar skup podrške Srbima na KiM. Za isti dan Vučić najavio svoje skupove na više lokacija

Pravda pre 2 sata  |  NSPM
"Studenti u blokadi" najavili za subotu, 11. oktobar skup podrške Srbima na KiM. Za isti dan Vučić najavio svoje skupove na…

Studenti u blokadi najavili su za subotu, 11. oktobar u Beogradu, skup podrške kolegama sa Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i sunarodnicma sa Kosova i Metohije, dan uoči održavanja lokalnih izbora. Prethodno je za isti dan predsednik Vučić najavio skupove u više mesta u Srbiji, kako je rekao, protiv blokada ali i za podršku Srbima na Kosovu.

Studenti u blokadi su na Instagramu saopštili da će skup početi u 14 časova kod Pravnog fakulteta, nakon čega je planirana šetnja do Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju koja se nalazi u Palati Srbija. Prema njihovim rečima, aktuelne vlasti ostavile su narod sa Kosova i Metohije bez podrške i pomoći, "osim kada se njihova muka koristi u svrhe medijske i izborne propagande, očigleno ignorišući činjenicu da je pomoć njenim državljanima njihova moralna i
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Podrška za Srbe sa Kosova: I studenti i vlast organizuju skupove u subotu

Podrška za Srbe sa Kosova: I studenti i vlast organizuju skupove u subotu

Radio 021 pre 51 minuta
Skup solidarnosti sa Univerzitetom u Prištini 11. oktobra u Beogradu

Skup solidarnosti sa Univerzitetom u Prištini 11. oktobra u Beogradu

In medija pre 26 minuta
Studenti u blokadi za kosovske Srbe: Vlast vas je ostavila, potrebni ste joj samo za ličnu propagandu

Studenti u blokadi za kosovske Srbe: Vlast vas je ostavila, potrebni ste joj samo za ličnu propagandu

Bujanovačke pre 1 sat
I studenti u blokadi i Vučić najavili skupove za subotu

I studenti u blokadi i Vučić najavili skupove za subotu

Glas Zaječara pre 1 sat
„Oči u oči u subotu“: I studentski i režimski protest podrške Srbima sa Kosova u Beogradu

„Oči u oči u subotu“: I studentski i režimski protest podrške Srbima sa Kosova u Beogradu

Danas pre 1 sat
U subotu skupovi protiv blokada i u znak podrške Srbima sa Kosova

U subotu skupovi protiv blokada i u znak podrške Srbima sa Kosova

OK radio pre 2 sata
"Studenti u blokadi" najavili za subotu, 11. oktobar skup podrške Srbima na KiM. Za isti dan Vučić najavio svoje skupove na…

"Studenti u blokadi" najavili za subotu, 11. oktobar skup podrške Srbima na KiM. Za isti dan Vučić najavio svoje skupove na više lokacija

Pravda pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoVlada SrbijeKosovska MitrovicaMetohijaKosovo i MetohijaPrištinaIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Prvi putnički voz otišao za Suboticu, direktor Srbijavoza kaže da su sva mesta popunjena

Prvi putnički voz otišao za Suboticu, direktor Srbijavoza kaže da su sva mesta popunjena

N1 Info pre 21 minuta
Poslanici vladajuće koalicije: Legalizacija će omogućiti da građani ostvare snove

Poslanici vladajuće koalicije: Legalizacija će omogućiti da građani ostvare snove

Beta pre 21 minuta
Podrška za Srbe sa Kosova: I studenti i vlast organizuju skupove u subotu

Podrška za Srbe sa Kosova: I studenti i vlast organizuju skupove u subotu

Radio 021 pre 51 minuta
Macura: Srbija nastavlja da razvija žensko preduzetništvo, to je pitanje održivog razvoja

Macura: Srbija nastavlja da razvija žensko preduzetništvo, to je pitanje održivog razvoja

RTV pre 26 minuta
Kako se zaštititi od sajber kriminala

Kako se zaštititi od sajber kriminala

RTV pre 51 minuta