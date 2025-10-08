„Oči u oči u subotu“: I studentski i režimski protest podrške Srbima sa Kosova u Beogradu

Studenti u blokadi najavili su za subotu, 11. oktobar u Beogradu, skup podrške kolegama sa Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i sunarodnicma sa Kosova i Metohije, dan uoči održavanja lokalnih izbora.

Prethodno je za isti dan predsednik Vučić najavio skupove u više mesta u Srbiji, kako je rekao, protiv blokada ali i za podršku Srbima na Kosovu. Studenti u blokadi su na Instagramu saopštili da će skup početi u 14 časova kod Pravnog fakulteta, nakon čega je planirana šetnja do Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju koja se nalazi u Palati Srbija, prenosi N1. Prema njihovim rečima, aktuelne vlasti ostavile su narod sa Kosova i Metohije bez podrške i pomoći,