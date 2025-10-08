Šta će biti sa cenom goriva? Atanacković o scenariju koji čeka Srbiju ako NIS-u budu uvedene sankcije

Privrednik Nebojša Atanacković izjavio je da će ako stupe na snagu američke sankcija Naftnoj industriji Srbije ( NIS) biti onemogućen dotok sirove nafte koja bi se u NIS-u prerađivala, što se može odraziti na cenu goriva a samim tim i na građane i budžet.

On je za Tanjug rekao da će država i pored toga što bi primena sankcija NIS-u bila značajan udarac za Srbiju, energetsku stabilnost, privredu i građane, to uspeti da prevaziđe jer je imala dovoljno vremena da se pripremi od kada su najavljene sankcije, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga. Atanacković smatra da je ostao odnos SAD i Rusije onakav kakav je u početku bio nakon promene administracije u Americi, verovatno bi Srbija dobila ponovno odlaganje primene sankcija.