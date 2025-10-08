Uprava Janafa: Ne verujemo da će Srbija ostati bez rafinerije

Član Uprave Jadranskog naftovoda (Janaf) Vladislav Veselica izjavio je danas u Zagrebu da nema zvaničnih informacija o tome da li je Naftna industrija Srbije (NIS) dobila licencu kojom se odlažu američke sankcije, ali da ne veruje da jedna zemlja dugoročno može da ostane bez rafinerije. " Janaf je svoju licencu dobio jutros koja važi do 15. oktobra i nemamo formalne informacije da je NIS dobio isto, u smislu mogućnosti NIS-a da prihvati sirovu naftu i da plati