Stanojević: Zašto bi MOL i NIS bilo kome sa strane prepustili dobit od domaće nafte

Stručnjak za energetsku bezbednost profesor Petar Stanojević ocenio je, komentarišući opciju da MOL kupi ruske akcije u Naftnoj industriji Srbije i zatvori pančevačku rafineriju, da u regionu više nema dovoljno prerađivačih kapaciteta i upitao zašto bi udruženi MOL i NIS prepuštali nekome maržu i dobit ako mogu sami da je imaju.

To što je američki OFAK odobrio Naftnoj industriji Srbije licencu za rad do 23. januara rešava dosta toga u pogledu snabdevanja tržišta dovoljnim količinama derivate. Postoje uskladištene količine nafte na Omišlju koje je NIS ranije nabavio, pa bi 23. januara dosta nafte moglo da bude transportovano do rafinerije u Pančevu i tamo skladišteno, ocenio je Stanojević za specijalizovani portal Energija Balkana. On je, komentarišući da je MOL najverovatniji kupac ruskih