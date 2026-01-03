Stanić: Snabdevanje iz JANAF-a omogućilo bi ponovnu upotrebu kartica na NIS pumpama

Ekonomista Bojan Stanić rekao je danas da se u roku od dve nedelje očekuje ponovni početak prerade sirove nafte u rafineriji u Pančevu i dodao da ukoliko bi došlo do najlošijeg scenarija sa licencom, potrebno je popuniti rezerve nafte, da se omogući snabdevanje i iz domaće ponude tržišta naftnih derivata u Srbiji na određeno vreme, ali i da se ipak nada stvaranju uslova za nastavak funkcionisanja NIS-a. Prema njegovim rečima, snabevanje rafinerije JANAF-ovom