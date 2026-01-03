Potrebno obezbediti što veće količine nafte do 23. januara

Politika pre 17 minuta
Potrebno obezbediti što veće količine nafte do 23. januara

Mada se naizgled čini da su se kockice oko „Rafinerije nafte Pančevo” sklopile dobijanjem nove operativne licence od OFAK-a do 23. januara, „Naftna industrija Srbije” (NIS) još je daleko od rešenja problema.

Predstoji još mnogo pregovaranja, dogovaranja, ubeđivanja da bi se problem dugoročno rešio. Već samo pokretanje rafinerije, obezbeđivanje nafte u kratkom roku, prerada, spremanje rezervoara podrazumevaju trenutnu reakciju svih nadležnih kako bi se ovo malo dobre volje SAD prema Srbiji (koja ničim nije zaslužila ovakvu američku kaznu) iskoristi na što bolji način. Ovo produženje licence pruža priliku da NIS nastavi koliko-toliko redovno da radi i obavlja finansijske
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

"Snabdevanje iz JANAF-a omogućilo bi ponovnu upotrebu kartica na NIS pumpama"

"Snabdevanje iz JANAF-a omogućilo bi ponovnu upotrebu kartica na NIS pumpama"

B92 pre 4 sati
Stanić: Snabdevanje iz JANAF-a omogučilo bi upotrebu platnih kartica na pumpama NIS-a

Stanić: Snabdevanje iz JANAF-a omogučilo bi upotrebu platnih kartica na pumpama NIS-a

NIN pre 6 sati
Ponovna upotreba kartica na NIS-ovim pumpama? Ekonomista otkriva mogući scenario

Ponovna upotreba kartica na NIS-ovim pumpama? Ekonomista otkriva mogući scenario

Mondo pre 6 sati
Ovaj scenario vraća kartice na NIS pumpe! Ekonomista otkriva ključnu ulogu JANAF-a i šta sledi posle 23. januara

Ovaj scenario vraća kartice na NIS pumpe! Ekonomista otkriva ključnu ulogu JANAF-a i šta sledi posle 23. januara

Dnevnik pre 7 sati
Stanić: Snabdevanje iz JANAF-a omogućilo bi ponovnu upotrebu kartica na NIS pumpama

Stanić: Snabdevanje iz JANAF-a omogućilo bi ponovnu upotrebu kartica na NIS pumpama

Euronews pre 6 sati
Vraća se plaćanje karticama na pumpama NIS? Stručnjak otkriva šta je sledeći korak za to

Vraća se plaćanje karticama na pumpama NIS? Stručnjak otkriva šta je sledeći korak za to

Blic pre 7 sati
Početak prerade nafte u Pančevu i rezerve kao mera predostrožnosti

Početak prerade nafte u Pančevu i rezerve kao mera predostrožnosti

Politika pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Pančevonafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Predstavnici MOL-a sledeće nedelje dolaze u NIS: Započinju dubinsku analizu, evo koje objekte će posetiti

Predstavnici MOL-a sledeće nedelje dolaze u NIS: Započinju dubinsku analizu, evo koje objekte će posetiti

Blic pre 7 minuta
N1: Delegacija mađarskog MOL-a u ponedeljak u Pančevu, ima li šanse za dogovor do 23. januara?

N1: Delegacija mađarskog MOL-a u ponedeljak u Pančevu, ima li šanse za dogovor do 23. januara?

Danas pre 2 sata
Šta američki napad na Venecuelu znači za cene benzina i najveće dokazane rezerve nafte?

Šta američki napad na Venecuelu znači za cene benzina i najveće dokazane rezerve nafte?

Danas pre 3 sata
Kako bi potencijalni „naftni šok“ uticao na poslovanje srpske privrede?

Kako bi potencijalni „naftni šok“ uticao na poslovanje srpske privrede?

Danas pre 3 sata
Predstavnici MOL-a sledeće nedelje dolaze u NIS i započinju dubinsku analizu

Predstavnici MOL-a sledeće nedelje dolaze u NIS i započinju dubinsku analizu

RTV pre 22 minuta