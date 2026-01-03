Potrebno obezbediti što veće količine nafte do 23. januara

Mada se naizgled čini da su se kockice oko „Rafinerije nafte Pančevo” sklopile dobijanjem nove operativne licence od OFAK-a do 23. januara, „Naftna industrija Srbije” (NIS) još je daleko od rešenja problema.

Predstoji još mnogo pregovaranja, dogovaranja, ubeđivanja da bi se problem dugoročno rešio. Već samo pokretanje rafinerije, obezbeđivanje nafte u kratkom roku, prerada, spremanje rezervoara podrazumevaju trenutnu reakciju svih nadležnih kako bi se ovo malo dobre volje SAD prema Srbiji (koja ničim nije zaslužila ovakvu američku kaznu) iskoristi na što bolji način. Ovo produženje licence pruža priliku da NIS nastavi koliko-toliko redovno da radi i obavlja finansijske