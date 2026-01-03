"Snabdevanje iz JANAF-a omogućilo bi ponovnu upotrebu kartica na NIS pumpama"

B92 pre 1 sat
"Snabdevanje iz JANAF-a omogućilo bi ponovnu upotrebu kartica na NIS pumpama"

Ekonomista Bojan Stanić rekao je danas da se u roku od dve nedelje očekuje ponovni početak prerade sirove nafte u rafineriji u Pančevu.

Dodao je da ukoliko bi došlo do najlošijeg scenarija sa licencom, potrebno je popuniti rezerve nafte, da se omogući snabdevanje i iz domaće ponude tržišta naftnih derivata u Srbiji na određeno vreme, ali i da se ipak nada stvaranju uslova za nastavak funkcionisanja NIS-a. Prema njegovim rečima, snabevanje rafinerije JANAF-ovom sirovom naftom omogućilo bi ponovnu upotrebu platnih kartica na NIS-ovim pumpama, a to bi mu omogućilo da povrati izgubljeno tržište. "Mi
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Potrebno obezbediti što veće količine nafte do 23. januara

Potrebno obezbediti što veće količine nafte do 23. januara

Politika pre 1 sat
Stanić: Snabdevanje iz JANAF-a omogučilo bi upotrebu platnih kartica na pumpama NIS-a

Stanić: Snabdevanje iz JANAF-a omogučilo bi upotrebu platnih kartica na pumpama NIS-a

NIN pre 3 sata
Ovaj scenario vraća kartice na NIS pumpe! Ekonomista otkriva ključnu ulogu JANAF-a i šta sledi posle 23. januara

Ovaj scenario vraća kartice na NIS pumpe! Ekonomista otkriva ključnu ulogu JANAF-a i šta sledi posle 23. januara

Dnevnik pre 3 sata
Stanić: Snabdevanje iz JANAF-a omogućilo bi ponovnu upotrebu kartica na NIS pumpama

Stanić: Snabdevanje iz JANAF-a omogućilo bi ponovnu upotrebu kartica na NIS pumpama

Euronews pre 3 sata
Ponovna upotreba kartica na NIS-ovim pumpama? Ekonomista otkriva mogući scenario

Ponovna upotreba kartica na NIS-ovim pumpama? Ekonomista otkriva mogući scenario

Mondo pre 3 sata
Vraća se plaćanje karticama na pumpama NIS? Stručnjak otkriva šta je sledeći korak za to

Vraća se plaćanje karticama na pumpama NIS? Stručnjak otkriva šta je sledeći korak za to

Blic pre 4 sati
Početak prerade nafte u Pančevu i rezerve kao mera predostrožnosti

Početak prerade nafte u Pančevu i rezerve kao mera predostrožnosti

Politika pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PančevonaftaJANAF

Ekonomija, najnovije vesti »

Šta američki napad na Venecuelu znači za cene benzina i najveće dokazane rezerve nafte?

Šta američki napad na Venecuelu znači za cene benzina i najveće dokazane rezerve nafte?

Danas pre 14 minuta
Kako bi potencijalni „naftni šok“ uticao na poslovanje srpske privrede?

Kako bi potencijalni „naftni šok“ uticao na poslovanje srpske privrede?

Danas pre 44 minuta
N1 saznaje: Delegacija mađarskog MOL-a u ponedeljak u Pančevu, ima li šanse za dogovor do 23. januara?

N1 saznaje: Delegacija mađarskog MOL-a u ponedeljak u Pančevu, ima li šanse za dogovor do 23. januara?

N1 Info pre 3 minuta
Kako se finansiraju mega crkve: Kvazi-preduzetnici u mantijama

Kako se finansiraju mega crkve: Kvazi-preduzetnici u mantijama

N1 Info pre 18 minuta
Ukrajinci i Moldavci odsad bez roaminga s Europskom unijom

Ukrajinci i Moldavci odsad bez roaminga s Europskom unijom

SEEbiz pre 3 minuta