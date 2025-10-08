Vlada Srbije usvojila širenje Beograda na vodi na Sajam, Terazije i Novi Beograd

To znači da je u prostorni plan zvanično ušao prostor Beogradskog sajma, park Terazijska terasa, ali i Čukarički rukavac i koridor Topčiderske reke, kao i deo prostora na levoj obali Save na Novom Beogradu.

Usvajanje prostornog plana omogućava i da se uđe u procedure dobijanja građevinskih dozvola i početak izgradnje planiranih objekata. Kako je navedeno, u Službenom glasniku 6. oktobra je objavljena Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda – područje priobalja reke Save za projekat “Beograd na vodi”, koji je donela Vlada Srbije. Nakon poslednjih izmena i dopuna, granice ovog