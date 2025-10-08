Danas toplije, sunčano u Vojvodini, oblačno i kišovito na istoku i jugoistoku

NOVI SAD - U Vojvodini se očekuje toplije vreme, pre podne pretežno sunčano, posle podne uz promenljivu oblačnost, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U ostalim predelima biće umereno i potpuno oblačno vreme, u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji sa kišom, na planinama sa snegom, dok će u jugozapadnim i južnim predelima mestimično padati rosulja. Prestanak padavina očekuje se posle podne, a uveče i razvedravanje. Duvaće slab i umeren vetar, sredinom dana i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 5 do 10 stepeni, a najviša od 11 stepeni na jugoistoku do 18 stepeni na severu. U Novom Sadu će biti