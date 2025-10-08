Sarajevo u suzama! Hiljade ljudi odaje počast Halidu Bešliću ispred Doma mladih, pevaju njegove najveće hitove

Telegraf pre 19 minuta  |  Telegraf.rs
Sarajevo u suzama! Hiljade ljudi odaje počast Halidu Bešliću ispred Doma mladih, pevaju njegove najveće hitove

Večeras, tačno u 19 časova, ispred Doma mladih na Skenderiji u Sarajevu počelo je okupljanje poštovalaca muzike pokojnog pevača Halida Bešlića, građana, kao i njegovih prijatelja i kolega.

Kako se može videti na slikama i snimcima, više od nekoliko hiljada Sarajlija je odalo počast legendarnom pevaču minutom ćutanja. Prisustni svih uzrasta spontano su pevali pesme poput "Ljiljani", "Romanija" i "Miljacka", uz suze i emocije. Nakon svake pesme usledio je veliki aplauz i ovacije, dok su građani odavali poslednju počast Halidu Bešliću. Okupljanje je inicirala bosanskohercegovačka scenografkinja Adisa Vatreš Selimović, a poziv na skup proširio se
