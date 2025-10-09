Svi čekaju puštanje talaca na slobodu! ''Oni moraju biti uništeni''

Svetski lideri pozdravili su mirovni sporazum između Izraela i Hamasa

Izraelski ministar finansija Bezalel Smotrič izjavio je danas da militantna grupa Hamas mora da bude uništena nakon što budu vraćeni taoci iz Gaze. Smotrič je rekao da neće glasati za sporazum o prekidu vatre sa Hamasom, preneo je Rojters. Takođe je dodao da je odustao od ranijih pretnji da će srušiti vladajuću koaliciju izraelskog premijera Benjaminа Netanjahua. Svetski lideri pozdravili su mirovni sporazum između Izraela i Hamasa, postignut uz posredovanje