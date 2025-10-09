Koliko sankcije SAD pogađaju NIS: Hoće li gorivo na pumpama poskupeti?

Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) onemogućavaju dotok sirove nafte za preradu što se može odraziti na cenu goriva.

Privrednik i jedan od većinskih vlasnika "AD "Nafta" Nebojša Atanacković, izjavio je da američke sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) onemogućavaju dotok sirove nafte koja bi se u NIS-u prerađivala, što se može odraziti na cenu goriva a samim tim i na građane i budžet. Odgovarajući na pitanje da li će i kako građani osetiti posledice ovih sankcija kada je u pitanju gorivo i cene, Atanacković je ocenio da će država primeniti sistem koji je primenila pre nekoliko