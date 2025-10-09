Uživo Završen ključni sastanak: Čeka se krajnja odluka

B92
Uživo Završen ključni sastanak: Čeka se krajnja odluka

Svetski mediji preneli da je na snagu stupio prekid vatre u Pojasu Gaze. Netanjahu je pak saopštio da prava primena sporazuma koji je potpisan sinoć, počinje tek verečas kada ga ratifikuje izraelska vlada koja se sastaje u 18 časova po lokalnom vremenu.

Podsetimo, kasno sinoć objavljeno je da su Izrael i Hamas postigli sporazum o prvoj fazi plana za okončanje rata u Gazi, koji je predložio američki predsednik Donald Tramp. Nakon toga najavljeno je da će dve strane i zvanično ratifikovati sporazum u 12 časova po lokalnom vremenu u Šarm el Šejku, kao i da će tog trenutka na snagu stupiti prekid vatre. Međutim, ubro je stigao "hladan tuš", kada je izraelski premijer Benjamin Netanjahu objavio da sporazum o prekidu
Predsednik Vučić za Džeruzalem post: Srbija pozdravlja sporazum o prekidu vatre, posebno povratak Ohela

"Od starta pratimo situaciju Alona Ohela": Vučić poručio da Srbija podržava prekid vatre u Gazi

BLISKOISTOČNI SUKOB - Hamas: Postignut dogovor o trajnom prekidu vatre i razmeni zatvorenika

Vučić za Džeruzalem post: Odahnuli smo kada smo čuli da bi Alon Ohel mogao biti oslobođen

Vučić za Jerusalem Post: Srbija pozdravlja primirje Izraela i Hamasa i povratak talaca, uključujući Alona Ohela

"Dogovor o gazi blizu": Oglasio se Tramp: Možda posetim Bliski Istok tokom vikenda!

Proglašen kraj krvavog sukoba! Hamas objavio kraj rata, Izrael poručuje – odluka za 24 sata!

