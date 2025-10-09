Mirovni plan za Gazu: Dogovorena prva faza, otvoren put ka prekidu vatre

BBC News pre 12 minuta

Reuters Slavlje Palestinaca u Pojasu Gaze po objavljivanju dogovora o prekidu vatre

Dve godine od početka brutalnog rata, Izrael i palestinska ekstremistička grupa Hamas saglasili su se oko prve faze mirovnog sporazuma za Pojas Gaze, objavio je američki predsednik Donald Tramp.

„Svi taoci će biti pušteni vrlo brzo, a Izrael će povući snage na dogovorenu liniju", napisao je na društvenim mrežama.

Hamas je potvrdio sporazum, ali još nije dobio konačnu listu zatvorenika koje Izrael planira da oslobodi u zamenu, rekao je palestinski izvor za BBC.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nazvao je sporazum „velikim danom za Izrael" i saopštio da će sazvati sastanak vlade tokom dana kako bi odobrila dogovor.

Prekid vatre stupiće na snagu odmah pošto izraelska vlada odobri sporazum, što se očekuje tokom dana, rekao je visoki palestinski zvaničnik.

Dogovor je postignut tokom višednevnih indirektnih pregovora delegacija Hamasa i Izraela u egipatskom letovalište Šarm el-Šeik, uz učešće američkih zvaničnika i još nekolicine zemalja.

Odmah po objavljivanju sporazuma, u Pojasu Gaze, ali i u Izraelu nastalo je slavlje.

Rodbina izraelskih talaca pozdravila je sporazum.

„Dete moje, vraćaš se kući", rekla je majka taoca Nimroda Koena.

Slavi se i u Gazi.

„Hvala Bogu na prekidu vatre, kraju krvoprolića i ubijanja", rekao je Abdul Madžid abd Rabo iz grada Kan Junisa na jugu Gaze, prenosi Rojters.

„Svi u Pojasu Gaze su srećni, svi arapski narodi, ceo svet je srećan zbog prekida vatre i kraja krvoprolića", dodao je.

Svetski lideri su pozvali strane da se pridržavaju sporazuma.

„Patnja mora da prestane", rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Gutereš.

UN će podržati „punu primenu" sporazuma i povećati isporuku pomoći i napore za obnovu Gaze, dodao je.

„Ovo je trenutak dubokog olakšanja koji će se osetiti širom sveta, ali posebno za taoce, njihove porodice i civilno stanovništvo Gaze, koje je svi pretrpelo nezamislive patnje u poslednje dve godine", izjavio je britanski premijer Kir Starmer.

Pregovori su organizovani pošto je Hamas pristao na neke delove američkog mirovnog plana od 20 tačaka, među kojima su oslobađanje talaca i predaja upravljanja Gazom palestinskim tehnokratama.

Ipak, palestinska ekstremistička grupa protiv koje Izrael ratuje dve godine traži pregovore o drugim pitanjima.

U odgovoru Hamasa nisu pomenuti ključni zahtevi - razoružavanje i potpuno razvlašćivanje grupe u Pojasu Gaze.

REUTERS/Ronen Zvulun Einav Zangauker, majka taoca Matana Zangaukera, reaguje držeći izraelsku zastavu sa fotografijama talaca, nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio da su se Izrael i Hamas dogovorili o prvoj fazi primirja u Gazi, na „Trgu talaca" u Tel Avivu

Koji su sledeći koraci?

Izraelska vlada treba da glasa o sporazumu u četvrtak, 9. oktobra tokom dana.

Ako ga formalno odobri, Izrael mora da povuče snage iz Gaze na dogovorenu liniju, rekao je visoki zvaničnik Bele kuće CBS njuzu, američkom partneru BBC-ja,

Povlačenje će se verovatno dogoditi u roku od 24 sata, rekao je zvaničnik.

Potom počine 72-časovni rok u kojem Hamas mora da oslobodi taoce koji su još živi.

Oslobađanje talaca će verovatno početi u ponedeljak, 13. oktobra, rekao je visoki zvaničnik Bele kuće.

Koje su nepoznanice?

Ono što je do sada objavljeno je samo početna faza Trampovog mirovnog plana od 20 tačaka, koji je Izrael prihvatio, a Hamas delimično.

Međutim, saopštenja nisu obuhvatila neka sporna pitanja o kojima obe strane nisu postigle rešenje.

Primetno je da nema detalja o razoružavanju Hamasa - ključnoj tački u Trampovom planu.

Hamas je ranije odbio da položi oružje, rekavši da će to učiniti tek kada se uspostavi palestinska država.

Buduće upravljanje Pojasom Gaze je takođe sporna tačka.

U Trampovom planu od 20 tačaka piše da Hamas neće imati buduću ulogu u upravljanju Pojasom Gaze i predlaže da njime privremeno upravlja „tehnokratski, apolitični palestinski komitet", pre nego što bude predat Palestinskoj upravi.

Netanjahu se prošle nedelje, čini se, suprotstavio učešću Palestinske uprave, čak i nakon što je prihvatio Trampov plan.

Ultranacionalistički tvrdolinijaši unutar Netanjahuove vladajuće koalicije, od kojih mnogi žele da rekonstruišu jevrejska naselja u Gazi, verovatno će se takođe protiviti ovoj tački.

Hamas je rekao da i dalje očekuje da će imati neku ulogu u upravljanju Gazom.

Pored toga, Hamas još nije dobio konačnu listu palestinskih zatvorenika koje Izrael planira da oslobodi u zamenu za taoce u Gazi, rekao je palestinski izvor za BBC.

Plan od 20 tačaka navodi da će biti pušteno 250 zatvorenika osuđenih na doživotnu robiju, kao i 1.700 stanovnika Gaze koji su pritvoreni posle 7. oktobra 2023. godine.

REUTERS/Dawoud Abu Alkas Palestinsko dete stoji između šatora u kampu za raseljene u severnom delu Pojasa Gaze

Važan dan, ali nema garancija da će rat biti završen

Ugo Bačega, BBC dopisnik sa Bliskog istoka

Primirje i sporazum o taocima Izraela i Hamasa, dugo je očekivani proboj koji ih približava okončanju dvogodišnjeg rata u Gazi.

Ali, uprkos ovom zamahu, nema garancije da će se to dogoditi.

Glavna razlika u ovim naporima bila je lična uključenost Trampa, koji je vršio pritisak ne samo na Hamas, već i na Izrael da postigne sporazum.

Ovo je velika diplomatska pobeda za nekoga ko želi da bude viđen kao čovek koji je okončao rat - i da, u tom procesu, bude nagrađen za to.

Ono što je dogovoreno je prva faza plana koji je Tramp nedelje objavio u Beloj kući zajedno sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je u prošlosti optuživan da sabotira napore za postizanjem sporazum.

Ovog puta, Tramp, navodno nestrpljiv i iritiran Netanjahuom, izgleda da je iskoristio moć koju samo Amerikanci imaju da utiču na Izrael, ne ostavljajući premijeru drugu mogućnost osim da se uključi u proces.

Trampova pretnja „potpunim uništenjem" stavila je i Hamas pod intenzivni pritisak.

Arapske i muslimanske zemlje su prihvatile Trampov plan, a Egipat, Katar i Turska su bili snažno uključeni u pregovore.

Ovo je, bez sumnje, značajan trenutak, ali nema garancije da biti potpunog mirovnog sporazuma za Gazu, jer ključni detalji još treba da budu razrađeni razrade.

To podrazumeva razoružavanje Hamasa, povlačenje izraelskih snaga iz palestinske enklave i plan ko će upravljati posleratnom Gazom.

Rat u Gazi traje dve godine, uz desetine hiljada žrtava, ranjenih, stotine hiljada raseljenih i gladnih.

Palestinske ekstremističke grupe predvođene Hamasom iznenada su upale na jug Izraela 7. oktobra 2023., ubivši oko 1.200 ljudi i otevši još 251.

Svi oteti odvedeni su u Pojas Gaze, a neki su u međuvremenu oslobođeni.

Veruje se da je još oko 20 talaca živo.

Kao odgovor na napad palestinskih ekstremističkih grupa, Izrael je pokrenuo najpre vazdušnu, potom i kopnenu ofanzivu.

Do sada je ubijeno više od 67.000 ljudi u Pojasu Gaze, prema Ministarstvu zdravlja te teritorije, kojim upravlja Hamas.

U avgustu je UN telo potvrdilo da u gradu Gazi vlada glad, što Izrael negira.

Istražna komisija UN nedavno je zaključila je da je Izrael počinio genocid u Gazi.

I ove optužbe Izrael odlučno odbacuje.

Pogledajte OVDE kako izgleda Gaza (u mapama) dve godine od početka rata.

A OVDE kako izraelska vojska sravnjuje hiljade civilnih zgrada sa zemljom u Gazi kontrolisanim rušenjem.

Pogledajte video: Gaza iz vazduha - veći deo teritorije u ruševinama

Šta je predviđeno planom?

Plan predlaže trenutni prekid borbi i puštanje 20 živih izraelskih talaca koje drži Hamas - kao i tela talaca za koje se smatra da su mrtvi u roku od 72 sata - u zamenu za stotine pritvorenih stanovnika Gaze.

Pre nego što je Hamas odgovorio i prihvatio samo neke od ukupno 20 tačaka plana, Tramp je dao rok toj grupi da odgovori na mirovni plan ili će u suprotnom podržati Izrael da „završi posao".

Iz al-Din al-Hadad smatra da je plan osmišljen da se uništi Hamas, bez obzira da li ga grupa prihvati ili ne, i stoga je odlučan da nastavi borbu, javio je ranije Rušdi Abuluf, dopisnik BBC-ja za Bliski istok.

Okvir od 20 tačaka plana za okončanje rata predviđa i da Hamas bude razoružan i da nema buduću ulogu u upravljanju Gazom.

Posle objavljivanja Hamasovog odgovora, Netanjahu je rekao je da očekuje da će vrlo brzo moći da objavi vest o oslobađanju talaca iz Hamasovog zatočenštva.

Poručio je i da će Hamas biti razoružan - „na lakši ili teži način".

„Istorijski dan, potencijalno jedan od najvažnijih dana ikada u civilizaciji", izjavio je Tramp 29. septembra kada je zajedno sa Netanjahuom predstavio plan novinarima u Beloj kući.

Primirje u Gazi je „bliže nego ikada", rekao je tada Tramp.

REUTERS/Dawoud Abu Alkas Izrael je u međuvremenu nastavio ofanzivu u gradu Gazi, najvećem u Pojasu

Plan, između ostalog, podrazumeva i „kredibilan put ka palestinskom samoopredeljenju i državnosti" ako se ispune određeni uslovi.

Netanjahu, međutim, poručuje da će se Izrael „snažno odupreti" toj ideji.

Evropski i bliskoistočni lideri pozdravili su novi američki mirovni plan za Gazu.

Plan, koji su dogovorili Tramp i Netanjahu, predlaže trenutni prekid vojnih operacija.

Predviđa da u roku od 72 sata Hamas mora da oslobodi 20 živih izraelskih talaca i ostatke više od dvadeset talaca za koje se veruje da su mrtvi, u zamenu za stotine pritvorenih stanovnika Gaze.

Prema planu, Hamas ne bi imao nikakvu ulogu u upravljanju Pojasom Gaze, a ostavljen je prostor za eventualnu palestinsku državu.

Izraelski premijer je potvrdio da je saglasan sa Trampovim planom i dodao da on obezbeđuje da ta zemlja više nikada ne bude pod pretnjom Hamasa.

Arapske i muslimanske zemlje su se obavezale da brzo „demilitarizuju Gazu", kao deo plana.

Hamas je njihova briga, rekao je ranije Tramp.

Ako Hamas odbije plan, Netanjahu će imati podršku Amerike da „završi posao eliminisanja pretnje" od te palestinske ekstremističke grupe koja je do sada upravljala Pojasom Gaze, poručio je američki predsednik kada je objavio plan.

Netanjahu je na to rekao da će Izrael „završiti posao" ako Hamas odbije plan ili ga ne sprovede.

Plan pozdrazumeva i trenutni prekid vojnih operacija.

Postojeće „borbene linije" bi bile zamrznute dok se ne steknu uslovi za postepeno povlačenje (izraelskih snaga).

Hamas bi položio oružje, a njegovi tuneli i postrojenja za proizvodnju oružja bili bi uništeni.

U roku od 72 sata od potvrđivanja sporazuma, svi taoci koje Hamas drži zatočene u Pojasu Gaze dve godine bili bi oslobođeni.

Kada budu vraćeni, Izrael će osloboditi 250 palestinskih zatvorenika koji služe doživotne kazne i 1.700 Palestinaca koji su u zatvorima od 7. oktobra 2023. godine.

Za svakog izraelskog taoca čiji ostaci budu predati, Izrael će poslati ostatke 15 mrtvih stanovnika Gaze, piše u planu.

Planom je predviđena „puna pomoć za Pojas Gaze" koja bi bila poslata odmah.

Tramp je izneo i predlog za buduće upravljanje Gazom.

Hamas neće imati nikakvu ulogu ubuduće u Gazi, a pripadnicima grupe koji se obavežu na mir biće ponuđena amnestija i bezbedan izlaz sa teritorije.

Sve vojne strukture Hamasa biće uništene.

Ko bi upravljao Pojasom Gaze?

U planu piše da „Izrael neće okupirati niti anektirati Gazu" i da će se njegove snage povlačiti sa teritorije u fazama tokom vremena.

Teritorijom bi upravljao „tehnokratski, apolitični palestinski komitet" privremeno vladati „uz nadzor i superviziju novog međunarodnog prelaznog tela, nazvanog Odbor za mir.

Na čelu tog tela bio bi Tramp, a bivši premijer Velike Britanije Toni Bler bio bi deo upravnog tela zajedno sa drugim liderima čija će imena biti naknadna objavljena.

Bler je plan nazvao „smelim i inteligentnim".

Veći deo plana je usmeren na ono što SAD nazivaju „planom ekonomskog razvoja“ za obnovu Gaze.

Plan takođe ostavlja otvorena vrata za eventualnu palestinsku državu.

Ovo je značajna promena stava Trampove administracije, koja se ranije zalagala za preseljenje celokupnog stanovništva Gaze od 2,1 miliona i preuređenje Gaze u „rivijeru“ u američkom vlasništvu.

REUTERS/Jonathan Ernst Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i američki predsednik Donald Tramp u Vašingtonu posle sastanka 29. septembra

Najnoviji predlog podstiče Palestince da ostanu u Gazi.

Priznaje se palestinska težnja za budućom državom i podrazumeva buduću ulogu Palestinske uprave (PA) na teritoriji pošto sprovede reforme.

Ovo su bile prethodne crvene linije za Netanjahua i mnogi bi prihvatanje predloga videli kao veliko povlačenje.

On je više puta obećao da neće dozvoliti palestinsku državu i rekao je da je Palestinska uprava „korumpiranom do srži".

Reagovanja: Široka podrška Trampovom planu

Palestinska uprava, koja upravlja Zapadnom obalom koju je okupirao Izrael, okarakterisala je napore američkog predsednika „iskrenim i odlučnim“.

U saopštenju koje je objavila njena novinska agencija Vafa (WAFA), uprava je navela da „obnavlja zajedničku posvećenost saradnji sa Sjedinjenim Državama, regionalnim državama i partnerima" kako bi se okončao rat u Gazi, osigurala dovoljna isporuka humanitarne pomoći Gazi i oslobodili taoci i zatvorenici.

U zajedničkom saopštenju, ministri spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Katara, Egipta, Jordana, Turske, Indonezije i Pakistana poručili susu da pozdravljaju Trampovo „vođstvo i njegove iskrene napore da se okonča rat u Gazi".

Rekli su da su spremni da se angažuju sa SAD kako bi finalizovali i sproveli sporazum, za koji su rekli da bi trebalo da dovede do „rešenja o dve države, prema kojem je Gaza potpuno integrisana sa Zapadnom obalom u palestinskoj državi“.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta rekao je da je „ohrabren pozitivnim odgovorom Netanjahua" na predlog.

„Sve strane moraju da iskoristite ovaj trenutak da daju miru pravu šansu“, dodao je.

Hoće li Netanjahu ubediti desničarsku struju u vladi?

Netanjahu bi mogao da ima poteškoća da ubedi tvrdokornije strukture njegove vladajuće koalicije da prihvate sporazum.

Ultranacionalisti unutar koalicije se nadaju da će zadržati kontrolu nad Gazom i tamo izgrade jevrejska naselja.

Krajnje desničarski ministar finansija Becalel Smotrič napisao je 29. septembra da njegova stranka neće dozvoliti plan koji bi pominjao palestinsku državu ili uključivao ulogu PA.

Ultranacionalistički ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir izjavio je tokom vikenda da Netanjahu „nema mandat" da okonča rat bez „odlučnog poraza Hamasa".

Opozicioni lider Jair Lapid rekao je da podržava postizanje sporazuma i da je američkim zvaničnicima rekao da će Netanjahuu pružiti „sigurnosnu mrežu“ kako bi takav dogovor mogao da bude postigut.

Indirektno je rekao da bi Netanjahu u parlamentu mogao da računa i na glasove njegove stranke.

„On ima većinu u parlamentu i u zemlji, nema potrebe da se uzbuđuje zbog praznih pretnji Ben-Gvira i Smotriča", napisao je na Iksu.

Ankete javnog mnjenja pokazuju da je Netanjahu pod sve većim pritiskom izraelske javnosti da okonča rat - kao i porodica 48 talaca koji su ostali u Gazi, od kojih se smatra da je 20 živo.

Razgovor Trampa i Netanjahua organizovan je usred globalnog pritiska, s obzirom na to da su Velika Britanija, Francuska i druge zemlje formalno priznale državu Palestinu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija prošle nedelje.

Tramp polako postaje nestrpljiv prema izraelskom lideru, izražavajući nezadovoljstvo zbog izraelskih vazdušnih udara na američkog saveznika Katar pre nekoliko nedelja, koji nisu ispunili cilj - ubistvo rukovodstva Hamasa.

Tokom posete i razgovora o planu, Netanjahu je telefonom iz Bele kuće pozvao lidere Katara i izvinio im se zbog napada.

Tramp je poručio i da „neće dozvoliti“ Izraelu da anektira Zapadnu obalu koja je pod njihovom okupacijom, što su pojedini u Izraelu protumačili kao mogući odgovor na nedavne poteze priznavanja.

'Bio sam svedok ratnih zločina u Gazi': Bivši humanitarac za BBC

(BBC News, 10.09.2025)